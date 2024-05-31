РЖД начали восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Грузией

Специалисты РЖД восстановят нарушенное ж/д сообщение между Арменией и Грузией

Специалисты РЖД начали работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Арменией и Грузией, которое было нарушено из-за стихийного бедствия. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства России Андрей Матвеев, его слова приводит ТАСС.

По его словам, работы по восстановлению единственного ж/д сообщения между Арменией и Грузией проводятся на территории первой согласно договоренностям заместителя председателя правительства Алексея Оверчука и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

Средства на восстановление путей, как отметил Матвеев, выделила Россия, понимая важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами.

Ранее МЧС России предложило помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения. Отмечалось, что в двух областях закавказской страны сложилась напряженная паводковая ситуация из-за сильных дождей. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили ряд населенных пунктов, повреждены дороги государственного назначения.