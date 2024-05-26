Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения, сообщило ведомство в Telegram.

Министерство предложило Еревану помощь через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования. Спасатели готовы к ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ, отметили там.

Отмечается, что в двух областях закавказской страны сложилась напряженная паводковая ситуация из-за сильных дождей. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили ряд населенных пунктов, повреждены дороги государственного назначения.

Об ответе армянской стороны пока не сообщается.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения. Российское посольство в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении на предмет возможного оказания дополнительной помощи и установления среди пострадавших граждан России.

Последствия наводнения в Армении попали на видео. На снятых с воздуха в Лорийской области кадрах видно, что вода полностью заполнила улицы и дворы, а также первые этажи домов.