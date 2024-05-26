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13:09, 26 мая 2024Экономика

Последствия наводнения в Армении попали на видео

Вода вышедшей из берегов реки в Армении затопила дома

В Лорийской области Армении вышла из берегов река Дебед. Видео с последствиями наводнения публикует Telegram-канал Mash.

На снятых с воздуха кадрах видно, что вода полностью заполнила улицы и дворы, а также первые этажи домов.

В городе Алаверди из-за короткого замыкания взорвалась газозаправочная станция. В регионе был уничтожен мост, затопило 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, на станции Айрум затопило несколько жилых домов, также под водой оказались две переправы.

На севере страны оказались разрушены дороги и мосты, стихия унесла жизнь одного человека. Были эвакуированы 232 человека, из них 28 из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин.

Из-за наводнения в обоих направлениях была перекрыта межгосударственная дорога M6 в Грузию. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

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      Мария Черкасова
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