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09:33, 26 мая 2024Путешествия

Трассу между Арменией и Грузией закрыли в обоих направлениях

Трассу между Арменией и Грузией закрыли из-за выхода реки Дебед из берегов

Фото: Natalia Kirsanova / Shutterstock / Fotodom

В Лорийской области Армении вышла из берегов река Дебед, из-за этого межгосударственную дорогу в Грузию закрыли в обоих направлениях. Об этом сообщили в дорожном департаменте республики, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб, водителям рекомендовали воспользоваться другими трассами, чтобы доехать до границы с Грузией.

В армянских соцсетях распрстранили кадры, на которых видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы. Пользователи также рассказали о больших масштабах стихийного бедствия.

На севере Армении были разрушены дороги и мосты в результате наводнения, десятки человек пришлось эвакуировать. В МВД страны заявили, что есть один погибший.

Ранее сообщалось, что на популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность. «Роза Хутор», Красная Поляна и «Газпром Поляна» закрыли некоторые трассы из-за возможного схода лавин.

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      Анна Щербакова
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