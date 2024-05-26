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18:26, 26 мая 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали ситуацию с наводнением в Армении

Захарова заявила, что Россия сопереживает народу Армении из-за наводнения
СюжетНаводнения в России:

Кадр: Ruptly

Россия искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения. Так ситуацию с обрушившимся на страну стихийным бедствием прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Высокопоставленный дипломат заявила, что российское посольство в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с Министерством иностранных дел Армении, руководством Тавушской, Ширакской и Лорийской областей на предмет возможного оказания дополнительной помощи и установления среди пострадавших граждан России.

Захарова отметила, что Москва желает выздоровления всем пострадавшим. Более того, по ее словам, российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) в воскресенье, 26 мая, передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы. Они используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах.

«В Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в мае в Лорийской области Армении вышла из берегов река Дебед.

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