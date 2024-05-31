Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

Aviaincident: пассажиру самолета стало плохо на рейсе Москва — Костанай

Самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из московского аэропорта Шереметьево в город Костанай в Казахстане. Во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Командир воздушного судная объявил сигнал срочности в небе и решил следовать на незапланированный аэродром в Ульяновске. Также пилоты запросили больному скорую помощь по прибытии.

Ранее другой россиянин потерял создание на рейсе из Хабаровска в Москву. Предварительно, у мужчины случился сердечный приступ. Его пытались реанимировать бортпроводники, медик, который был на борту, и бригада скорой помощи.