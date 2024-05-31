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22:20, 31 мая 2024Россия

Школьница пожаловалась Мизулиной на экзамен по одному предмету

Школьница из Перми пожаловалась Мизулиной на экзамен по географии

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

Ученица девятого класса из Перми пожаловалась главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на экзамен по географии. Школьница рассказала, что ей выдали старый атлас, хотя ее одноклассники приобретали новые книги. Мизулина разместила жалобу девятиклассницы в своем Telegram-канале.

«Наш класс специально покупал новые атласы с изменениями. Придя на экзамен, я получила старые атласы без изменений. Поменять их отказались», — говорится в публикации пермской школьницы. Она объяснила, что не смогла выполнить ряд заданий, поскольку в старые атласы не были внесены необходимые изменения.

Ранее Екатерину Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск. Мизулина уточнила, что первая попытка провалилась, но она пообещала попробовать сесть в самолет еще раз.

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      Маргарита Пименова
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