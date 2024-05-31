Собчак показала фигуру в корсетном топе со словами «реально похудела»

Телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в корсетном топе после похудения

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фигуру на новом видео со словами «реально похудела». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость прошлась перед камерой в бордовом корсетном топе с длинными рукавами, баской и декольте в форме перевернутого сердца. Также она надела коричневую макси-юбку и черные остроносые туфли на каблуках. В то же время в качестве украшений ведущая выбрала колье с подвесками в виде крестов и цепочку с кулоном с красным камнем.

«Чтобы поняли, что не фейстюн, а реально похудела», — подписала кадры автор поста.

В апреле поклонники прокомментировали нелепый фотошоп Ксении Собчак на фото в красном пиджаке словами «как чупа-чупс на палочке».