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13:53, 31 мая 2024Россия

В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

Депутат Бессараб: для получения авто бойцу СВО надо получить заключение врачей
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО), получившие тяжелые ранения в ходе украинского конфликта, могут бесплатно получить от государства автомобиль с ручным приводом, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что для этого человеку необходимо будет получить заключение специалистов врачебной комиссии.

«В тандеме будут работать соцзащита и фонт, которому поручена работа с участниками СВО и членами их семей — это "Защитники Отечества", — сказала политик. — Фонд участвовал в большой дискуссии и победил те недочеты, которые явно наблюдались по вопросам предоставления автотранспорта. Сегодня наш автопром готов».

По словам Бессараб, общественные обсуждения предоставления авто участникам украинского конфликта проходили в несколько этапов. В частности, были вопросы по готовности линейки транспортных средств и готовности самих отечественных производителей обеспечить необходимый объем и качество продукции.

Теперь раненные бойцы смогут получить бесплатные машины, учитывающие особенности их здоровья.

«После ранение создается соответствующая карта, специальная программа реабилитации человека. Затем, по результатам заключения специалистов врачебной комиссии, соответствующее распоряжение направляется исполнителям и человек получает машину, — объяснила депутат. — Вся система автоматизирована, предоставление социальных гарантий и льгот, в особенности для тех, кто прошел СВО, сейчас происходит максимально в электронном виде».

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Ранее сообщалось, что закон о предоставлении автомобилей участникам СВО вступает в силу в июне. Предполагается, что выделение специализированных автомобилей позволит участникам спецоперации стать более мобильными.

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