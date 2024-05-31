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12:15, 31 мая 2024Россия

В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о предоставлении машин бойцам СВО

Глава ГД Володин: закон о выделении машин бойцам СВО вступает в силу в июне

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Закон о предоставлении автомобилей участникам специальной военной операции (СВО) вступает в силу в июне. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в официальном Telegram-канале нижней палаты.

Закон позволит участникам СВО, имеющим тяжелые ранения, получить машину с ручным приводом.

По словам Володина, выделение специализированных автомобилей позволит участникам спецоперации стать более мобильными. Помимо этого, таким образом будут созданы условия для социализации бойцов, добавил он.

Законопроект об автомобилях с ручным управлением для ветеранов СВО Госдума приняла в начале мая. «Наш долг — создать условия для их (участников спецоперации — прим. "Ленты.ру") восстановления и возвращения к нормальной жизни», — сказал Володин после принятия документа.

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      Алан Босиков
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