Госдума приняла законопроект об авто с ручным управлением для ветеранов СВО
Дума приняла проект об авто с ручным управлением для ветеранов СВО с ранениями
Госдума приняла законопроект, позволяющий ветеранам специальной военной операции (СВО) с тяжелыми ранениями получить автомобиль с ручным управлением. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте нижней палаты парламента.
Данную норму оформили в виде поправки ко второму чтению законопроекта, приводящего положения федеральных законов в соответствии с новым законом «О занятости населения».