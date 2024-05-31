В США призвали к «решительному выбору» по Китаю из-за России

FT: Минфин США призовет Запад пресечь импорт важных компонентов РФ через Китай

Западным компаниям следует пресечь импорт Россией критически важных компонентов через КНР. Об этом заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, 31 мая, написала газета Financial Times со ссылкой на проект его речи.

«США и Европа должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — призовет Адейемо.

По словам представителя Минфина США, каждая страна-участница НАТО и поддерживающие Украину государства должны указать Китаю на недопустимость содействия военно-промышленному комплексу России.

Ранее в США допустили возможность полного запрета российских товаров. С таким мнением выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.