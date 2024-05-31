В США призвали к «решительному выбору» по Китаю из-за России
Западным компаниям следует пресечь импорт Россией критически важных компонентов через КНР. Об этом заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, 31 мая, написала газета Financial Times со ссылкой на проект его речи.
«США и Европа должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — призовет Адейемо.
По словам представителя Минфина США, каждая страна-участница НАТО и поддерживающие Украину государства должны указать Китаю на недопустимость содействия военно-промышленному комплексу России.
Ранее в США допустили возможность полного запрета российских товаров. С таким мнением выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.