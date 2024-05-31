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08:32, 31 мая 2024Экономика

В США призвали к «решительному выбору» по Китаю из-за России

FT: Минфин США призовет Запад пресечь импорт важных компонентов РФ через Китай
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Hannah McKay / Reuters

Западным компаниям следует пресечь импорт Россией критически важных компонентов через КНР. Об этом заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, 31 мая, написала газета Financial Times со ссылкой на проект его речи.

«США и Европа должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — призовет Адейемо.

По словам представителя Минфина США, каждая страна-участница НАТО и поддерживающие Украину государства должны указать Китаю на недопустимость содействия военно-промышленному комплексу России.

Ранее в США допустили возможность полного запрета российских товаров. С таким мнением выступил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

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      Марина Совина
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