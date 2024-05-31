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16:18, 31 мая 2024Мир

США запретили Украине бить ракетами ATACMS по России

WSJ: США запретили Украине бить ракетами ATACMS по территории России

Фото: HANDOUT / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена запретила Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории. Об этом со ссылкой на американского чиновника в Белом доме сообщает газета The Washington Post (WSJ).

«Наша политика в отношении запрета использования ATACMS или ударов дальнобойным оружием внутри России не изменилась», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что Вашингтон позволил Украине бить по российской территории управляемыми дальнобойными ракетами GMLRS.

Виктория Кондратьева
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