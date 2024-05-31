Стало известно о планах Зеленского посетить Сингапур

Reuters: Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла"», — говорится в публикации.

Уточняется, что участие в мероприятии также примут министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Китая Дун Цзюнь. По информации источников агентства, Зеленский выступит на конференции 1 июня. Утверждается, что одним из главных вопросов станет помощь Украине в «обеспечении безопасности».

Ранее сообщалось, что украинский лидер посетит Саудовскую Аравию 1 июня. Как отмечалось, он планирует встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками в городе Джидда.

