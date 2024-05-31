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16:25, 31 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке к депортации сотен россиян из Латвии

Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 российских пенсионеров

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский, передает РИА Новости.

«Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема», — сказал он.

По его словам, в СПЧ подготовили предложения об организации приема граждан. Вышинский отметил, что существует система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области, где могут оказать первый прием на пять-семь дней для сотен высланных российских граждан.

Ранее сейм (парламент) Латвии отказался поддержать инициативу оппозиционной партии «Стабильность!» о поправках к закону о гражданстве, которые предоставили бы латвийские паспорта 180 тысячам неграждан. Отмечается, что поправки к законодательству позволили бы автоматически получить гражданство республики бывшим гражданам СССР, которые проживали в Латвии как до, так и после 1991 года, проработали в независимой Латвии не меньше пяти лет и не совершали тяжких преступлений против латвийского государства.

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      Александр Курбатов
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