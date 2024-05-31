В России признали обвал рынка стартапов

Глава ФРИИ Варламов сообщил о колоссальной нехватке денег на венчурном рынке

На российском венчурном рынке сложилась колоссальная нехватка денег, за последние два года их объем обвалился на два порядка, а частота появления стартапов — в десять раз и продолжает снижаться. Об этом в интервью РБК заявил глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

По его словам, в 2021 году наблюдались пики по количеству сделок и размеру инвестиций, но дальше модель сломалась. Компании перестали покупать стартапы, их основная модель теперь — сохранение бизнеса.

Венчурными инвестициями называют вложение средств в рискованные перспективные проекты, из которых только небольшое количество доходит стадии большой компании с помощью технических или управленческих инноваций. В развитых странах такой тип инвестирования считается одним из столпов инновационного развития.

Как отметил Варламов, в России оценки стартапов критически упали, и их владельцы больше не собираются продавать бизнес. Получается, что на рынке больше нет ни продавцов, ни покупателей, а значит, его участники ориентированы только на дивидендный доход.

Проблема такого подхода в том, что стартапов, которые в состоянии обеспечить стабильный доход за несколько лет, мало, сама идея вообще не подразумевает обязательной отдачи в понятные сроки. Соответственно, рынок теряет все наработанное.

«Платить дивиденды — это противоречие для сути стартапа, потому что в классической модели его задача — максимально вырасти, чтобы нарастить свою стоимость. Получается, что выдергивают деньги вместо того, чтобы вкладывать их в рост. Но модель сейчас такова, что по-другому не заработать», — объяснил глава ФРИИ.

Варламов считает, что попытки государства подтолкнуть рынок венчурных инвестиций не сработает. В том числе речь идет о рассматриваемом законопроекте «О технологической политике России», который должен дать инвесторам право на риск. «Сегодня один чиновник дал право на риск, а завтра пришел другой и посадил тебя», — объяснил глава ФРИИ.

В Китае, заметил он, существуют десятки целевых венчурных фондов. А в России реалии таковы, что если пропали бюджетные деньги, то кто-то должен сесть. Поэтому для всех было бы лучше, если бы государство не инвестировало в стартапы.

Ранее «Роснано» попросило у своих кредиторов скидку на 80 процентов от общего объема задолженности и погасить ее досрочно. Таким образом госкомпания планирует завершить финансовое оздоровление и сосредоточиться запуске нового инвестиционного цикла.