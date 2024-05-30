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14:14, 30 мая 2024Экономика

«Роснано» попросило скидку на погашение долга

РИА Новости: «Роснано» хочет погасить со скидкой 80 процентов своих долгов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В рамках выплаты многочисленных кредитов «Роснано» хотело бы получить скидку на 80 процентов от общего объема задолженности и погасить ее досрочно, а остальное перевести кредиторам в течение трех-четырех лет. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

Он напомнил, что ключевые параметры реструктуризации долга находятся на согласовании в правительстве. В апреле компания договорилась о досрочном погашении с Совкомбанком, Промсвязьбанком, а также банками «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия».

Предполагается, что дисконт составит 20 процентов. Такое решение позволит сэкономить порядка 8 миллиардов рублей сразу, а еще 13 миллиардов придется на невыплату процентов и купонов по облигациям из-за досрочного погашения. В этом случае у «Роснано» сложатся комфортные условия для выплаты остатка.

Госкомпания надеется, что рассматриваемое сокращение долга позволит завершить финансовое оздоровление и сосредоточиться на основной деятельности, то есть запуске нового инвестиционного цикла.

Ранее на сайте Центра раскрытия корпоративной информации был опубликован отчет, в котором «Роснано» предупредило о риске банкротства без дополнительного финансирования, решения о котором пока не принято. В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов уже говорил, что у компания больше не может справиться с обслуживанием долга своими силами.

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      Платон Щукин
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