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10:23, 31 мая 2024Мир

Сторонники и противники Трампа схлестнулись около суда в Нью-Йорке

Сторонники и противники Трампа схлестнулись около здания суда в Нью-Йорке

Фото: Cheney Orr / Reuters

Сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа схлестнулись около здания суда в Нью-Йорке, где присяжные признали его виновным в фальсификации документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства отметил, что собравшиеся схлестнулись в словесных баталиях и пока обходится без рукоприкладства. Уточняется, что за происходящим следят усиленные наряды полиции.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификациях деловой документации в 34 случаях. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

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