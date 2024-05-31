Суд арестовал расправившегося с работницей трапезной храма россиянина

В Сергиевом Посаде арестовали бездомного, зарезавшего работницу трапезной храма

В Сергиевом Посаде арестовали бездомного за расправу над работницей трапезной храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет находиться в СИЗО до 30 июля. На допросе он признался в содеянном, но не смог объяснить мотив преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что задержанному 51 год. Утром 30 мая он напал на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения Словущего), ударив ее ножом 13 раз. Пострадавшая не выжила.