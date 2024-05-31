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10:38, 31 мая 2024Силовые структуры

Суд продлил арест руководителю «Дагэнерго» по делу о мошенничестве

Главе «Дагэнерго» Мухумаеву продлили арест по делу о мошенничестве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Главе одного из крупнейших холдингов «Россети», филиала Северного Кавказа — «Дагэнерго», Магомедхабибу Мухумаеву продлили арест. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на Советский районный суд Махачкалы.

По данным ведомства, мужчина будет находиться в СИЗО до 8 августа.

Мухумаев арестован по уголовному делу о крупном мошенничестве, фигурантами которого стали более 30 человек. Его подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Мухумаев занимал должность начальника управления капитального строительства компании «Дагэнергосеть», а также был гендиректором АО «ДЭРС» и являлся фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс».

Махинации подозреваемый совершал совместно с другими лицами, которые входили в состав преступной организации. Всего он похитил денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», на сумму около 2,8 миллиарда рублей.

Мухумаев стал директором «Дагэнерго» в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, а также был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

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      Екатерина Кашурникова
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