Названы последствия признания Трампа виновным по уголовному делу

Политолог Дудаков назвал маловероятным заключение Трампа под стражу

Наиболее вероятным наказанием для экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификациях могут стать штраф или запрет на перемещения, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Тюремный срок он назвал возможным, но маловероятным.

«Вердикт суда присяжных объявлен, Трамп признан виновным по всем пунктам, — напомнил Дудаков. — Он собирается подавать апелляцию, так что эта история будет затягиваться. Не исключаю также, что Трампу удастся взять верх на апелляциях, потому что доказательная база против него достаточно слабая, а дело очевидно политизировано — там очень хитрая и сложная стратегия, имеющая слабое отношение к букве закона».

Тем не менее до окончательного решения по апелляциям, как объяснил политолог, суд назначит Трампу наказание. Самым выгодным для политика Дудаков считает штраф. Другой вариант — штраф и пробация, ограничение на перемещения за пределы штата, где проживает экс-президент.

«Второй сценарий уже более негативный, ведь Трампу нужно гонять по США в рамках предвыборной кампании, выступать на митингах, — сказал политолог. — Последний, самый маловероятный вариант — это тюремный срок. Дело в том, что речь о преступлении ненасильственного характера, а у Трампа ранее не было судимостей. Так что шансов на то, что его посадят, немного».

Этому факту биографии Трампа, по мнению Дудакова, несомненно, уделят внимание в ходе предвыборной гонки и демократы, и республиканцы. Но политолог считает, что большого влияния на результат это не окажет.

«Демократы будут называть Трампа рвущимся к власти уголовником. Сам Трамп уже называет себя политзаключенным, жертвой режима и демократов. Но большинство избирателей уже и так определились с выбором, так что политические последствия будут достаточно несерьезными», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификациях деловой документации в 34 случаях. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.