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19:10, 31 мая 2024Мир

Трамп заявил об угрозе для всех американцев из-за «тупости Байдена»

Трамп: вынесение обвинительного вердикта означает опасность для всех американцев

Фото: Brendan McDermid / Globallookpress.com

Вынесение обвинительного вердикта судом присяжных в уголовном суде Манхэттена и участие Белого дома в этом решении означают опасность для всех американцев. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции после оглашения решения суда, которую транслировал телеканал NBC News на YouTube.

«Они сфальсифицировали дело, чтобы начать уголовное преследование даже бывшего президента. Вы все в опасности, если они это сделали со мной, они могут это сделать с вами. В этом решении участвовал Белый дом и продажный Джо Байден. Он самый тупой и некомпетентный президент за всю историю США», — заявил Трамп.

Он также охарактеризовал США при Байдене как «коррумпированное и фашистское» государство.

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

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      Дарья Устьянцева
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