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03:00, 31 мая 2024Экономика

Названы самые популярные цвета автомобилей в России весной 2024 года

«Авито Авто»: машины белого и черного цветов популярнее других весной 2024 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по спросу и предложению на автомобили различных цветов в России весной 2024 года и назвали самые востребованные. Выяснилось, что в этом сезоне популярнее других машины белого и черного оттенков. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, среди новых автомобилей наибольшим спросом пользуются белые. Доля в спросе на них составила 36,56 процента. За год спрос на машины этого цвета вырос на 82,2 процента. На втором месте по популярности оказался черный цвет: его доля составила 24,04 процента, а рост спроса — 34,2 процента. Третье место занял серый цвет с 16,03 процента при росте 83,6 процента за год. Также в топ-5 цветов вошли серебряный и зеленый, получившие 6,69 и 4,54 процента соответственно.

Лидером по росту спроса среди новых авто стал желтый: за год интерес к нему вырос на 332,4 процента. На втором месте по динамике голубой цвет (133,1 процента), а на третьем розовый (111).

Минимальная средняя цена оказалась у коричневых машин — 1 800 000 рублей. Максимальным этот показатель оказался у авто золотого цвета — 5 670 000 рублей.

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В сегменте авто с пробегом самым востребованным цветом стал черный: его доля составила 21,35 процента. На втором месте — белый с 21,11 процента, на третьем — серый с 13,73. Четвертую и пятую строку рейтинга заняли серебряный (12,84) и синий (9,43).

Минимальная цена в этом сегменте у зеленых машин: она равна 398 998 рублям. Максимальная — у черных, средняя цена на которые составила 1 439 902 рубля.

Лидером по доле в предложении стал белый цвет: на такие авто пришлось 23,35 процента от всех объявлений. На втором месте — черный с 20,63 процента, на третьем — серый с 14,59. Четвертое и пятое место заняли серебряный и синий с 12,02 и 8,83 процента соответственно.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал топ лучших машин с пробегом по цене до миллиона рублей, которые доступны для покупки россиянам.

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      Екатерина Смирная
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