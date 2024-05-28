Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 28 мая 2024Экономика

Автоэксперт назвал самые лучшие подержанные автомобили

НАС: в топ-5 подержанных автомобилей в России вошли Kia Rio и Renault Logan

Фото: Николай Хижняк / ТАСС

Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo — одни из лучших машин с пробегом, доступные для россиян. Топ-5 подержанных автомобилей по цене до миллиона рублей назвал Telegram-каналу «Абзац» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Также в список вошли Chevrolet Cruze и Ford Focus.

По словам автоэксперта, модели Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan отличаются надежностью, доступностью и противодействием угону. Однако эти автомобили сложно найти в нормальном состоянии, так как спрос на них очень велик. Помимо рядовых покупателей, такие модели разбирают дилеры и потом перепродают с большой наценкой.

Материалы по теме:
Лучшие российские автомобили 2024 года. Топ-10 отечественных машин
Лучшие российские автомобили 2024 года.Топ-10 отечественных машин
17 мая 2024
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Шапарин подчеркнул, что оценивать следует не столько год выпуска или пробег, сколько техническое состояние выбранного транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на 2024 год власти России решили не корректировать прогноз роста производства автомобилей и оставили его на уровне около 10 процентов.

Эксперты ожидают, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей в РФ могут вырасти до 1,5 миллиона единиц.

Тем временем Россия уже стала самым популярным рынком для машин из Китая.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

      В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

      Десятки людей скатились за сыром с грязного холма

      Киев призвал Запад взять шефство над украинскими подразделениями

      В Совфеде оценили возможность внезапного ядерного удара НАТО по России

      В России открылся первый дилерский центр автобренда Xcite

      Популярный блогер назвал два главных преимущества России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше