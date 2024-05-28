Автоэксперт назвал самые лучшие подержанные автомобили

НАС: в топ-5 подержанных автомобилей в России вошли Kia Rio и Renault Logan

Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo — одни из лучших машин с пробегом, доступные для россиян. Топ-5 подержанных автомобилей по цене до миллиона рублей назвал Telegram-каналу «Абзац» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Также в список вошли Chevrolet Cruze и Ford Focus.

По словам автоэксперта, модели Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan отличаются надежностью, доступностью и противодействием угону. Однако эти автомобили сложно найти в нормальном состоянии, так как спрос на них очень велик. Помимо рядовых покупателей, такие модели разбирают дилеры и потом перепродают с большой наценкой.

Шапарин подчеркнул, что оценивать следует не столько год выпуска или пробег, сколько техническое состояние выбранного транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на 2024 год власти России решили не корректировать прогноз роста производства автомобилей и оставили его на уровне около 10 процентов.

Эксперты ожидают, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей в РФ могут вырасти до 1,5 миллиона единиц.

Тем временем Россия уже стала самым популярным рынком для машин из Китая.