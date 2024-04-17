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19:03, 17 апреля 2024Экономика

В России повысили прогноз продаж легковых машин

В «Автостате» улучшили прогноз продаж легковых машин в России до 1,5 миллиона

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

По итогам 2024 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей в России могут вырасти до 1,5 миллиона единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.

Согласно базовому сценарию, в этом году продажи легковых машин в стране могут увеличиться на 42 процента в сравнении с показателем 2023-го. Предыдущий прогноз предполагал реализацию на уровне в 1,25 миллиона единиц.

По оптимистичному сценарию российский авторынок может вырасти по итогам 2024 года на 65 процентов и достигнуть уровня в 1,75 миллиона машин. Пессимистичная оценка предполагает показатель на уровне в 1,25 миллиона единиц к концу декабря, заключается в презентации.

Ранее издание РБК подсчитало, что по итогам первого квартала этого года продажи легковых машин в России увеличились в два раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. В январе-марте показатель составил примерно 356 тысяч штук против 171,3 тысячи. Только за март в стране поставили на учет в ГИБДД 171 849 легковушек. Эксперты связали прирост с традиционным оживлением внутреннего рынка в начале весны.

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      Анатолий Акулов
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