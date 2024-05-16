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17:42, 16 мая 2024Экономика

В России оценили перспективы роста выпуска автомобилей

Мантуров: власти сохранили прогноз роста выпуска машин в РФ на уровне около 10 %

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В обновленном правительстве России не стали менять прогноз роста выпуска автомобилей в стране на 2024 год и сохранили темпы увеличения производства машин на уровне около 10 процентов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что по итогам этого года в правительстве по-прежнему ожидают рост выпуска автомобилей в стране примерно до 800 тысяч единиц. Корректировка ранее обозначенных планов пока не рассматривается. «Мы и так дали прогноз с повышением на 10 процентов по отношению к прошлому году, поэтому пока расчеты такие», — заявил Мантуров.

Вице-премьер добавил, что к концу декабря объемы продаж автомобилей всех сегментов, согласно прогнозам властей, должны будут составить примерно 1,3 миллиона единиц. По итогам первого квартала объем внутреннего авторынка составил около 350 тысяч машин. Если мы такими темпами будем двигаться, то и возможно даже (годовые — прим. «Ленты.ру») результаты будут выше», — заключил Мантуров.

Ранее сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов анонсировал проведение деловой встречи по вопросу производства китайских машин в РФ. Обсуждения этой темы пройдут в июне 2024 года. Намерение принять участие в переговорах к настоящему времени выразили в общей сложности более 40 компаний.

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      Анатолий Акулов
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