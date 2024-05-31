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06:03, 31 мая 2024Экономика

Дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участках

Юрист Локтионова предупредила о тюремном сроке за выращивание на даче мака

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российское законодательство запрещает выращивать растения, которые содержат психотропные и наркосодержащие вещества, напомнила юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила дачников о тюремных сроках за некоторые цветы на участках.

В 2023 году реестр запрещенных растений пополнила ипомея трехцветная, сообщила юрист. «Если проверяющие на дачном участке насчитают от 10 до 100 корней этого растения, то собственник может получить штраф от 3 тысяч рублей, а также административный арест на 15 суток. Наличие этого растения в большом количестве может обернуться уже уголовным делом и вероятностью лишения свободы на срок до 2 лет», — добавила она.

Собеседница «Ленты.ру» также рассказала, что в России по-прежнему под запретом к выращиванию находится Мак снотворный. «Он во всех своих частях содержит опиум — сильнейший наркотик», — пояснила эксперт.

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«Есть еще ряд растений, содержащие наркотические и психотропные вещества. Полный перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934, но большинство из них мало актуальны для наших дачников и встречаются чаще в виде исключений», — заключила юрист.

Ранее Локтионова в разговоре с «Лентой.ру» напомнила дачникам о том, что им могут грозить штрафы из-за сорняков на земельных участках.

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      Екатерина Смирная
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