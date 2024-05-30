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06:00, 30 мая 2024Экономика

Дачникам напомнили о штрафах за сорняки на участках

Юрист Локтионова напомнила дачникам о штрафах за сорняки на участках

Фото: Ekaterina Ershova / Pixabay

В российском законодательстве предусмотрены штрафы за сорняки на земельных участках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила дачникам юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.

Согласно статье 10.1 КоАП РФ, собственникам земли, которые нарушают правила борьбы с растениями-сорняками, грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа, сообщила она.

Для граждан предусмотрено взыскание в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. «В регионах могут устанавливаться и более высокие штрафы за это нарушение. Например, в Москве гражданин заплатит от 2 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 150 до 700 тысяч рублей», — предупредила юрист.

Специалист отметила, что одно из самых распространенных и опасных сорных растений — это Борщевик Сосновского, причиной распространения которого становятся брошенные участки.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказывала о риске сесть в тюрьму за популярный цветок на загородном участке. Дело в том, что в его семенах содержится психоактивное вещество эргин, а выращивать на даче растения с такими компонентами запрещено законом.

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      Екатерина Смирная
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