Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

Генерал ВС ФРГ Бройер: учения НАТО в Литве являются четким сигналом России

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер назвал проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО четким предупреждением в адрес России. Об этом он заявил Sky News.

«Проводимые [западными силами] учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — прокомментировал высокопоставленный военачальник.

Учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая. Войсковые маневры на литовском полигоне Пабраде продлятся до полугода, в них задействованы сухопутные соединения стран-участниц альянса. В частности, немецкая армия задействовала для учений более пяти тысяч солдат, десятки танков, тяжелых артиллерийских БТР и около 600 единиц техники.