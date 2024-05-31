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15:44, 31 мая 2024Мир

Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

Генерал ВС ФРГ Бройер: учения НАТО в Литве являются четким сигналом России
СюжетУчения НАТО:

Фото: Juliane Sonntag / IMAGO / Globallookpress.com

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер назвал проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО четким предупреждением в адрес России. Об этом он заявил Sky News.

«Проводимые [западными силами] учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — прокомментировал высокопоставленный военачальник.

Учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая. Войсковые маневры на литовском полигоне Пабраде продлятся до полугода, в них задействованы сухопутные соединения стран-участниц альянса. В частности, немецкая армия задействовала для учений более пяти тысяч солдат, десятки танков, тяжелых артиллерийских БТР и около 600 единиц техники.

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      Виктория Кондратьева
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