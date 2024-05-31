В Госдуме посчитали избыточной меру об удаленке для беременных

Депутат Бессараб назвала избыточной меру об удаленке для беременных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб посчитала избыточной меру об удаленке для беременных женщин. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что на сегодняшний день у нас трудовое законодательство в достаточной мере урегулировало вопрос о труде женщин, начиная от ранних сроков беременности, заканчивая выходом на больничный по беременности и родам с последующим отпуском по уходу за ребенком», — сообщила Бессараб.

По мнению парламентария, удаленная работа заинтересует только определенную категорию женщин.

«Далеко не каждая женщина работает в офисе, и далеко не каждую работу можно сделать удаленно. Поэтому думаю, что, во-первых, это поставит в неравные условия самих беременных женщин, во-вторых, нужно помнить, что беременность — это достаточно сложное состояние, но это не болезнь. Если есть необходимость сохранения беременности, то женщине обязательно выпишут соответствующий лист нетрудоспособности, и она будет пребывать в комфортных условиях», — добавила она.

Беременную женщину нужно перевести на легкий труд, и это требование трудового законодательства Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Все что сегодня придумывают дополнительно разного рода эксперты, общественные сообщества, чаще всего предложения выносят мужчины, это похвально, но, повторюсь, сегодня труд беременных в достаточной мере урегулирован, и лучше не мешать, чтобы не навредить», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что российские власти планируют стимулировать компании к переводу беременных женщин и матерей с малолетними детьми на удаленку. Об этом сообщили «Известия». Отмечалось что такие рекомендации сейчас готовит Минтруд совместно с заинтересованными сторонами.