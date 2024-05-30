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05:09, 30 мая 2024Россия

В России предложили переводить беременных на удаленку

«Известия»: в России предложили переводить беременных на удаленку

Фото: Unsplash

Два росийских работодателя хотят ввести стимулы, чтобы поорщрять сотрудников с семейными обязанностями. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в марте представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц. В Трудовой кодекс уже внесли поправки, касающиеся регулирования дистанционной работы. Нововведения также распространятся и на родителей, имеющих маленьких детей.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении.

В апреле в Госдуму внесли проект закона о досрочном увольнении с военной службы многодетных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

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      Юлия Мискевич
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