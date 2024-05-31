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12:02, 31 мая 2024Экономика

Поставки угля из России упали

«Ведомости»: экспорт угля из России по морю упал на 20 процентов с начала года

Фото: Albert Hyseni / Unsplash

С января по апрель экспорт российского угля по морю составил 50,5 миллиона тонн, что почти на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишут «Ведомости».

Отгрузка снижается на всех направлениях, хотя на юге падение поставок особенно заметно — в 2,2 раза, до 4,8 миллиона тонн.

Порты северо-запада показали результат на 17 процентов меньше, чем годом ранее (15,5 миллиона тонн), а экспорт с Дальнего Востока потерял 10 процентов в годовом выражении — 30 миллионов тонн.

На юге основной проблемой стал конфликт угольщиков из-за высоких тарифов на перевалку с компанией ОТЭКО, которая управляет терминалом в Тамани. Падение мировых цен на уголь привело к тому, что маршрут стал убыточным, и от него начали отказываться. В апреле терминал снизил тарифы, после чего некоторые поставки возобновились.

На Дальнем Востоке снижение связано с логистическими трудностями — это перегруженность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) и приоритет других грузов.

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Kpler учитывает морской экспорт, поэтому оценки Минэнерго отличаются. Например, в первом квартале это 36,4 миллиона тонн против 42,9 миллиона. В свою очередь, в РЖД рассказали о падении перевозок угля на экспорт в январе-апреле на 11,4 процента, до 59,9 миллиона тонн. Однако эти данные могут не совпадать с фактической отгрузкой.

По данным Центра ценовых индексов, экспортная стоимость российского угля в начале апреля упала до минимума с 2021 года из-за снижения спроса. При этом стоимость логистики выросла, так что уже по итогам февраля почти половина угольных компаний оказались убыточными. Источник издания утверждает, что с того момента принципиально ситуация не изменилась и нулевой рентабельности достигнуть не получается.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца года грузооборот российских портов снизился на 4,3 процента в годовом выражении, до 288,4 миллиона тонн. Основной вклад в проблему вносит снижение перевозок угля, которую источники «Коммерсанта» оценивали в 15 процентов.

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      Платон Щукин
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