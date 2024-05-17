Падение поставок грузов через российские порты ускорилось

«Ъ»: грузооборот российских портов за четыре месяца ускорил падение на 4,3 %

За первые четыре месяца года грузооборот российских портов снизился на 4,3 процента в годовом выражении, до 288,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на источник в отрасли, знакомый со статистикой, сообщает «Коммерсантъ».

Перевалка наливных грузов упала на 5,1 процента, а сухих — на 3,4 процента. Сильнее всего потери наблюдаются в Азово-Черноморском бассейне (минус 7 миллионов тонн), в первую очередь из-за сокращения поставок угля. При этом падение ускоряется, еще в первом квартале оно составляло 3,3 процента.

В целом уголь оказывает наибольшее влияние на поставки за счет сокращения поставок на 15 процентов, до 59,5 миллиона тонн. Недогруз фиксируется в терминалах всех регионов.

Перевалка нефтепродуктов упала на 18,5 процента, до 37,8 миллиона тонн. Это связано с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после ударов беспилотников, а также с оптимизацией железнодорожных поставок наливных грузов.

Лесные грузы потеряли 29,7 процента в годовом выражении, в том числе на Дальнем Востоке снижение составило 21 процент. Причиной сокращения стал отказ Китая от значительной части закупок в первом квартале и осторожностью стран СНГ.

Также снижается грузооборот металлопродукции в портах, хотя источники издания считают, что в этом случае значительный объем может вывозиться в Китай по железной дороге, так что напрямую говорить о сокращении экспорта нельзя. Рост поставок показали удобрения (плюс 32,3 процента), зерно и грузы в контейнерах.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца года поставки российского угля в Китай, Индию и Турцию, которые стали основными покупателями этого вида топлива в последние годы, резко снизились из-за падения мировых цен, внутренней логистики и санкций.

