Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:40, 31 мая 2024Россия

В Дептрансе прокомментировали сбой в московском метро

Сбой на красной ветке метро произошел из-за небольшой технической неисправности

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Департаменте транспорта Москвы прокомментировали инцидент на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Там объяснили, что причиной инцидента стала небольшая техническая неисправность. Пострадавших нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Дептранс принес извинения москвичам. В ведомстве добавили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» сообщалось ранее 31 мая. Тогда в оперативных службах добавили, что сотрудники МЧС проверяют сведения о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      В Британии рассказали о работающей на пользу России стратегии Зеленского

      В Думу внесли проект закона о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

      В Бельгии запретили использовать свои F-16 за пределами Украины

      В Дептрансе прокомментировали сбой в московском метро

      В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

      На станции московского метро начали эвакуацию пассажиров

      Мишустин образовал президиум правительства России

      Школьница пожаловалась Мизулиной на экзамен по одному предмету

      Подполье сообщило об успешном ударе по морскому порту Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше