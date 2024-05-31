В Дептрансе прокомментировали сбой в московском метро

Сбой на красной ветке метро произошел из-за небольшой технической неисправности

В Департаменте транспорта Москвы прокомментировали инцидент на станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Там объяснили, что причиной инцидента стала небольшая техническая неисправность. Пострадавших нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Дептранс принес извинения москвичам. В ведомстве добавили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения и ввода в график.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» сообщалось ранее 31 мая. Тогда в оперативных службах добавили, что сотрудники МЧС проверяют сведения о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро Москвы.

