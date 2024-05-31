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09:04, 31 мая 2024Мир

В ЕС назвали политическую выгоду от цыган

Politico: ЕС может оказывать давление на Венгрию из-за цыганского вопроса

Фото: Radu Sigheti / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) может оказывать давление на Венгрию из-за вопроса соблюдения прав цыган, а также может их использовать как электорат на скорых выборах в Европейский парламент (ЕП). Об этом сообщает газета Politico.

«Проевропейские политики слишком часто хранили молчание, когда крайне правые нападали на цыган (...) Когда около пяти лет назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал антицыганский расизм, чтобы подавить суды, тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель хранила молчание. Ее правительство, партия и европейская политическая семья продолжали работать с правительством Орбана», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что цыгане являются одним из самых бедных и не интегрированных слоев населения Евросоюза. В связи с этим они часто игнорируют выборы либо становятся предметом подкупа голосов. Авторы материала подчеркивают, что европейским политикам стоит обратить внимание на данную ситуацию для укрепления своих политических позиций.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Опасения европейских чиновников вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина до сих пор не выполнила свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров, что отрицается Брюсселем.

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      Максим Габриелян
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