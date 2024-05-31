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10:41, 31 мая 2024Мир

В ЕС назвали сроки получения Украиной первого транша средств от активов России

ЕС: Украина может получить первый транш средств от российских активов уже летом

Фото: Florian Wiegan / Imago / Eibner-Pressefoto / Globallookpress.com

Украина может получить первый транш средств от замороженных российских активов уже летом. Такие сроки получения обозначил специальный посланник Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью РБК-Украина.

«Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии», — заявил он.

О'Салливан подчеркнул, что решение о передаче денежных средств от активов России для помощи Украине уже принято. Однако, по его словам, еще не разработан точный юридический механизм, который позволил бы перевести их Киеву.

Посланник Евросоюза выразил надежду, что данная схема будет создана в ближайшие несколько недель.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к доходам от замороженных российски активов. Он отметил, что в таком случае Киев сможет надежно обеспечивать свою оборону и повышать безопасность всей Европы.

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      Виктория Кондратьева
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