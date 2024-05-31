В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального

Гаага не будет переименовывать улицу возле посольства России в честь Навального

Муниципалитет Гааги отклонил предложение переименовать улицу возле посольства России в честь Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает NL Times.

«Переименование улицы возле посольства России не отвечает двум требованиям. Во-первых, названия меняются только в случае крайней необходимости для обеспечения доступности или безопасности. Во-вторых, улицы могут быть названы в честь человека, который ушел из жизни не менее десяти лет назад, потому что требуется тщательное изучение его деятельности», — сообщает агентство.

Авторы материала отметили, что администрация города указала на проблемы, связанных с данной инициативой. В частности, переименование улицы может вызвать финансовые издержки и «другие возражения со стороны непосредственно вовлеченных сторон».

27 мая главы МИД стран ЕС утвердили санкционный режим имени Навального. Новые рестрикции нацелены против физических и юридических лиц, нарушающих права человека в России. Кроме того, они позволят принимать санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции».