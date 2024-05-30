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13:51, 30 мая 2024Мир

В МИД России прокомментировали санкции ЕС за нарушение прав человека

МИД России: санкции ЕС являются проявлением неоколониального подхода
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Санкции Европейского союза (ЕС) против России за якобы нарушение прав человека являются проявлением неоколониального подхода. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Россия рассматривает введенные ограничения ЕС как грубое нарушение международного права, в том числе принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это явное проявление неоколониальных подходов», — заявила представитель.

Она подчеркнула, что введенные Евросоюзом санкции «не имеют ничего общего с заботой о правах человека».

27 мая главы МИД стран ЕС утвердили санкционный режим имени Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Новые рестрикции нацелены против физических и юридических лиц, нарушающих права человека в России. Кроме того, они позволят принимать санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции».

Также ЕС обнародовал первый список лиц, попавших под ограничения. Под ограничения попали ряд судей и прокуроров, якобы нарушающих права человека в России. Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза лиц из списка.

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      Дарья Устьянцева
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