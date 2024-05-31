В Германии оценили влияние событий в секторе Газа на Украину

Эксперт Ланге: международная поддержка Киева была подорвана конфликтом в Газе

Желание Киева заручиться большей международной поддержкой было подорвано новой вспышкой конфликта в секторе Газа. Об этом заявил бывший немецкий политик Нико Ланге, который сейчас является старшим научным сотрудником Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Politico.

Ответ западных стран и Израиля на атаку ХАМАС оттолкнул традиционно пропалестинские страны Африки, Азии и Латинской Америки, подчеркивает издание.

«Существует четкая разделительная линия: до 7 октября Украина и европейские страны добились прогресса в работе со странами так называемого Глобального Юга. (...) Теперь некоторые из этих стран ставят под сомнение решительную защиту Израиля такими странами, как, например, Германия. Это проблема для украинской политики», — отметил эксперт.

Утром 7 октября 2023 года израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».