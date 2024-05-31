В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

Депутаты Госдумы предложили вырезать из фильмов сцены производства наркотиков

Из фильмов при показе в России могут начать вырезать сцены, которые демонстрируют процесс производства наркотиков. Об этом рассказал в беседе с РБК глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев — один из авторов поправок к документу.

«Будем вырезать. У нас нулевая толерантность к наркотикам — это нужно зарубить на носу», — отметил он.

По его словам, есть произведения, в которых употребление наркотиков описывается как пагубная привычка, но при этом не поясняются способы их изготовления. Депутат вспомнил западный фильм «На игле», где, по его мнению, показан деградирующий человек на фоне употребления.

Башанкаев объяснил, что в таких фильмах будут использовать плашки — предупреждение об ответственности за пропаганду наркотиков.

Ранее в Госдуме поддержали принятие поправок, предусматривающих введение штрафов на 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках.

Кроме наркотиков, под запрет попали психотропные вещества, их аналоги и другие запрещенные продукты.