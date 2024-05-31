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15:55, 31 мая 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали об укреплении Украиной военного потенциала Запада

Сырский: испытания ВСУ техники на фронте укрепляют военный потенциал Запада

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев укрепляет военный потенциал Запада за счет испытаний на фронте техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Каждая единица [переданной ВСУ Западом] военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров», — написал Сырский по итогам переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

По словам Сырского, в ходе общения с Брауном они также обсудили насущные потребности ВСУ и оперативную обстановку на передовой.

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27 мая главком ВСУ сообщил, что утвердил пребывание на Украине французских военных инструкторов. По его словам, он подписал соответствующие документы. Сырский также похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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      Екатерина Грищенко
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