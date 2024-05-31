В Киеве рассказали об укреплении Украиной военного потенциала Запада

Сырский: испытания ВСУ техники на фронте укрепляют военный потенциал Запада

Киев укрепляет военный потенциал Запада за счет испытаний на фронте техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Каждая единица [переданной ВСУ Западом] военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров», — написал Сырский по итогам переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

По словам Сырского, в ходе общения с Брауном они также обсудили насущные потребности ВСУ и оперативную обстановку на передовой.

27 мая главком ВСУ сообщил, что утвердил пребывание на Украине французских военных инструкторов. По его словам, он подписал соответствующие документы. Сырский также похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».