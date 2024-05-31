В Литве рассказали о готовности направить инструкторов на Украину

Премьер Литвы Шимоните: республика готова направить инструкторов на Украину

Литва в составе коалиции союзников Киева может направить военных инструкторов на Украину, чтобы вести подготовку украинских солдат на территории их страны. О готовности отправить специалистов на Украину рассказала в интервью Bloobmberg премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

«Литва, если понадобится, возможно, обучала бы их и на Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать», — передаются в публикации слова политика.

Она объяснила, что такое решение — это моральный долг союзников Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины пожаловался генералу США Чарльзу Брауну на нехватку техники и боеприпасов в украинской армии. Отмечалось, что главком беседовал с американским генералом второй раз за месяц.