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23:51, 31 мая 2024Россия

В московском метро полностью восстановили движение

Движение на красной ветке метро полностью восстановлено после технического сбоя

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Движение на Сокольнической линии московского метро полностью восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram.

Сейчас все станции на красной линии работают в штатном режиме.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» стало известно вечером 31 мая. Тогда спасатели вывели 171 человека, среди них — 12 детей.

Позднее заместитель начальника метро Юлия Темникова сообщила, что неисправность подвижного состава на Сокольнической ветке метро устранена, пути совершенно чистые.

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      Марина Совина
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