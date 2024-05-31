В московском метро полностью восстановили движение

Движение на красной ветке метро полностью восстановлено после технического сбоя

Движение на Сокольнической линии московского метро полностью восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram.

Сейчас все станции на красной линии работают в штатном режиме.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» стало известно вечером 31 мая. Тогда спасатели вывели 171 человека, среди них — 12 детей.

Позднее заместитель начальника метро Юлия Темникова сообщила, что неисправность подвижного состава на Сокольнической ветке метро устранена, пути совершенно чистые.