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23:31, 31 мая 2024Россия

Спасатели эвакуировали более 150 человек из московского метро

ТАСС: спасатели эвакуировали 171 человека из метро Москвы

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Спасатели эвакуировали 171 человека из метро Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В ходе эвакуации из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», — уточняется в сообщении.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» стало известно ранее 31 мая. В оперативных службах рассказали, что сотрудники МЧС проверяют данные о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро Москвы.

Тем временем Департамент транспорта столицы заявил, что появившаяся в ряде СМИ информация о пожаре в поезде или в тоннеле московского метро не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

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      Маргарита Пименова
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