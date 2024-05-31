Спасатели эвакуировали более 150 человек из московского метро

ТАСС: спасатели эвакуировали 171 человека из метро Москвы

Спасатели эвакуировали 171 человека из метро Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В ходе эвакуации из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», — уточняется в сообщении.

Об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная» стало известно ранее 31 мая. В оперативных службах рассказали, что сотрудники МЧС проверяют данные о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро Москвы.

Тем временем Департамент транспорта столицы заявил, что появившаяся в ряде СМИ информация о пожаре в поезде или в тоннеле московского метро не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

