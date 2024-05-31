В России активизировали борьбу с картелями на маркетплейсах

В ФАС заявили об активизации борьбы с картелями на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активизировала работу по раскрытию картельных сговоров на маркетплейсах, сообщила ТАСС замруководителя ФАС Карина Таукенова.

«Мы сейчас все больше внимания уделяем цифровым рынкам, в том числе и в сфере антикартельной деятельности. Потому что нарушители все чаще применяют цифровые механизмы и алгоритмы для ограничения конкуренции», — сказала она, отметив, что специалисты ведомства тоже используют соответствующие инструменты и аналитические системы.

Ранее в ФАС заявили о возбуждении дела по факту обнаружения картеля продавцов наушников, действовавшего на маркетплейсах. По данным Службы, его участники координировали свою деятельность с помощью общего чата в мессенджере. В частности, они выкупали товар добросовестных продавцов, после чего заказы в отдаленных пунктах выдачи никто не забирал, а также искусственно занижали рейтинг конкурентов с помощью негативных отзывов.