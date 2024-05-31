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16:33, 31 мая 2024Наука и техника

В России начали выпускать облегченные бронежилеты

«Известия»: НПО «Фронт» начало выпуск бронежилетов с плитами из карбида бора

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская группа компаний НПО «Фронт» начала выпуск бронежилетов с плитами из отечественного карбида бора. Облегченное изделие может остановить пулеметную пулю, пишут «Известия».

Бронеплита состоит из пластины горячепрессованного карбида бора и подложки из арамида, которые обеспечивают класс защиты Бр5. Такие бронежилеты должны защищать от пуль калибра 7,62 миллиметра. Изделие размером 315 на 255 миллиметров весит 2,4 килограмма. Отмечается, что новый материал позволил снизить вес на 35 процентов по сравнению с плитами из других материалов.

По словам директора НПО «Фронт» Михаила Кондруся, сейчас используют три вида керамики при изготовлении бронепанелей — оксид алюминия, карбид кремния и карбид бора. «Последний из них лучше всех по своим свойствам. Он самый крутой, самый прочный, самый легкий, ну и, конечно, самый дорогой. Я могу сказать, что мы — единственное производство на территории РФ, которое может сделать такое изделие. У нас свое производство, полностью отечественное. Мы ничего не покупаем в Китае», — сказал он.

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Жилет сшит из арамидной ткани, баллистические свойства которой на 15-20 процентов выше, чем у кевлара и тварона. Бронежилеты уже поставляют в зону спецоперации. Как пишет издание, бойцы хорошо отзывались об изделиях.

В марте госкорпорация «Ростех» сообщила о создании модификации бронежилета «Оберег» для саперов. «Оберег-С» отличает увеличенная площадь защиты от осколков и масса пять килограммов, позволяющие саперу работать сравнительно продолжительное время.

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      Даниил Иринин
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