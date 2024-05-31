В России начнут маркировку кормов для животных

Маркировку кормов для животных и ветпрепаратов запустят в России с 1 сентября

Маркировку кормов для животных и ветеринарных препаратов запустят в России с 1 сентября 2024 года, со ссылкой на постановление правительства страны сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что с 1 октября производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года меру распространят и на влажные корма. Лекарств для животных она коснется также с 1 октября текущего года. А с 1 марта следующего данные о розничной продаже ветпрепаратов необходимо будет передавать в систему «Честный знак».

Оператор маркировки в РФ, ООО «Оператор ЦРПТ», объяснил необходимость ее введения высокой долей контрафактной продукции.

В начале мая Роскачество выяснило, что требованиям закона не соответствует подавляющее большинство (83 процента) сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке. Кроме того, в 70 процентах брендов эксперты обнаружили следы пестицидов.