В российском корме для кошек нашли массовые нарушения

Роскачество: 83% кормов для кошек на российском рынке не соответствует требованиям закона

Требованиям закона не соответствует 83 процента сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке. Об этом говорится в исследовании Роскачества (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Для анализа эксперты закупили корма стоимостью до 167 рублей за 100 граммов, которые производятся в России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии. Оказалось, что 83 процента торговых марок завышают на этикетках содержание витаминов А, Е, В3, и В2, а также селена и калия. Кроме того, в 70 процентах брендов обнаружили следы пестицидов, которые могли попасть в корм из растительного сырья или применяться при выращивании и хранении продукции.

В Роскачестве высоко оценили недорогие корма российского производства: в рейтинге продукция экономсегмента стоимостью от 23 до 46 рублей за 100 граммов заняла места выше, чем более дорогие корма. В число лидеров вошла продукция марок Blitz, Nature's table, Whiskas и Kitekat, произведенная в Подмосковье.

При этом только один российский корм удовлетворил требованиям российского ГОСТа и опережающего стандарта Роскачества. Претендовать на получение Знака качества может лишь российский бренд Blitz.

По данным платежных сервисов, за первые два месяца 2023 года траты россиян на товары для домашних животных сократились на 19-26 процентов в годовом выражении. Уменьшилось и количество покупок, и средний чек. Эксперты объяснили это наличием запасов товаров, купленных в начале кризиса в 2022 году и переводом питомцев на более дешевые корма или даже на натуральную еду.