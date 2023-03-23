Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных

«Ъ»: траты россиян на товары для домашних животных в 2023 году сократились на 19–26%

За первые два месяца 2023 года траты россиян на товары для домашних животных сократились на 19-26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом уменьшилось количество покупок и снизился средний чек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные разных платежных сервисов.

Например, по информации CloudPayments, в январе-феврале оборот товаров в данной категории на онлайн-площадках упал на 26 процентов, причем число трансакций снизилось на 10 процентов, а средний чек — на 15,8 процента (5,8 тысячи рублей). Менее серьезный спад отмечают в Tinkoff Data. По данным сервиса, траты россиян в онлайн-магазинах сократились на 19 процентов, в то время как число покупок снизилось на 15 процентов.

NielsenIQ отмечает, что за аналогичный период россияне стали реже тратить деньги на корма для собак (минус 7,9 процента) и лакомства для собак и кошек (минус 11,7 процента). Наоборот, продажи кормов для кошек в 2023 году выросли, прибавив 1,3 процента в годовом выражении. Аналитики сервиса подчеркивают, что на все онлайн-продажи товаров для животных в России приходится только девять процентов рынка.

Эксперты также сходятся во мнении, что у россиян пока могут оставаться запасы закупленных товаров в начале кризиса в прошлом году. Введенные санкции на фоне начала военных действий на Украине привели к сокращению ассортимента на полках магазинов для питомцев, а импорт готовых кормов из-за рубежа затруднился. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, в условиях общей потребительской экономии некоторые владельцы домашних животных начали переводить питомцев на более дешевые корма или даже на натуральную еду.

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова объясняет снижение среднего чека сокращением ассортимента диетических и лечебных кормов, стоимость которых была одной из самых высоких в категории. Эксперт прогнозирует, что общие продажи товаров для домашних животных по итогам 2023 года могут вырасти — поспособствует более активное местное производство и увеличение поставок импортных кормов, в том числе дефицитного лечебного и диетического питания, из Китая, Турции и Индии.

По итогам 2022 года цены на сухие и влажные корма для домашних животных в России выросли в среднем на 20-25 процентов. Сильнее всего стоимость поднялась в низкоценовом сегменте, где рост составил до 40 процентов, подсчитали в NielsenIQ.