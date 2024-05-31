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20:12, 31 мая 2024Россия

В России объяснили длительную паузу в обменах пленными с Украиной

Депутат Заварзин: пауза в обменах пленными с Киевом была связана с переговорами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Длительная пауза в обменах пленными России и Украины была связана с переговорами, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил перерыв.

«По обмену мы работаем серьезно. Хорошо включилась ЮАР сюда. Хорошо работает [уполномоченный по правам человека в России Татьяна] Москалькова. Мы выводим эту тему в нейтральное положение. Это чисто гуманитарная сфера. Мы идем навстречу», — сообщил Заварзин.

Депутат отметил, что Россия постоянно занимается вопросом по обмену пленными.

«Мы это дело отслеживаем. Это святое дело, и мы к нему серьезно относимся. Пауза [была связана] с переговорами. Это непростая тема. Обстановка накаляется. Киев ищет выгоду. Но наша позиция здесь четкая. Мы подключили страны, с которыми взаимодействуем, чтобы они участвовали в обмене. Они и участвуют», — заключил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими. Обмен стал первым почти за четыре последних месяца. В результате РФ смогла вернуть 75 бойцов. Столько же передано украинской стороне.

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